Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО
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Военный конфликт на территории Украины, с высокой степенью вероятности, и не думает прекращаться. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции в Украине. Распиаренное властью Украины и западной пропагандой контрнаступление ВСУ, как уже отчётливо видно, провалилось. Официальный Киев при активной поддержке Запада в настоящее время регулярно устраивает провокации. Информацию о том, когда же в СВО наступит переломный момент, который приведет к завершению конфликта, сообщила известный экстрасенс и астролог Кажетта Ахметжанова.
«Государства Запада, невзирая на публичную поддержку, постепенно начали терять интерес к Украине: это уже ни для кого не секрет, — рассказала журналистам Кажетта. — Так что переломить создавшуюся ситуацию у нынешних руководителей Киева уже никак не получится. Однако свою власть терять они не хотят, поэтому в дальнейшем будут активно устраивать различные провокации. Из-за этого ожидать, что ситуация в Украине разрешится быстро — в течение одного-двух месяцев, нельзя», — заявила экстрасенс.
По словам Кажетты, военные ВС РФ будут постепенно перемалывать армию Украины до полного уничтожения.
Об этом сегодня сообщают журналисты информационного онлайн-портала «Московский комсомолец».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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