Солист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин раскрыл страшный диагноз сына и расплакался

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Солист популярной группы «На-На» Вячеслав Жеребкин в свое время женился на одной из своих фанаток и обрел с ней личное счастье. Татьяна родила мужчине четверых детей. Но счастье семьи оказалось не безоблачным. Одному из детей Жеребкина врачи поставили страшный диагноз. Поклонники музыканта даже не догадывались об этом, пока он не разоткровенничался в эфире программы «Секрет на миллион».
Когда сыну Вячеслава было три года, врачи огорошили родителей тем, что ребенок болен и болезнь у него неизлечимая - сахарный диабет. С ней придется жить ему все время.
Жизнь Вячеслава и Татьяны теперь состоит из постоянных измерений уровня сахара в крови у ребенка. Колоть пальцы и брать кровь приходится едва ли не ежечасно.
«Он маленький… и такая болезнь. Лучше бы мне такое. Ему-то зачем? За что все?» — сказал Жеребкин на эфире и не смог совладать с эмоциями - расплакался.
У самого музыканта тоже не все в порядке со здоровьем - недавно врачи диагностировали у него полип желчного пузыря и диффузные изменения поджелудочной железы, передает passion.ru.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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