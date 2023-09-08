Фаворит Пугачевой сказал, за что она подарила ему 600 тыс. рублей

Актер, певец, композитор Сергей Савин сообщил о том, что лично он «находился в близких отношениях» со звездой российской эстрады Аллой Пугачевой до того, как она уехала из России на ПМЖ в государство Израиль. Эту историю артист рассказал в разговоре с репортером информационного онлайн-издания aif.ru.

Сергей Савин припомнил, как в далёком 2011 году он занял первое место на музыкальном проекте «Фактор А» на телеканале «Россия». Как раз в тот период кресло жюри занимала и примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева.

«Многие молодые артисты стремятся на голосовые шоу, думая, что им это что-то даст. Но вот я выиграл шоу. И... я не знаю, какой выигрыш, потому что его не было. Но Алла от себя мне дала 600 тысяч», — сказал Савин.

Артист акцентировал внимание на том, что именно тогда знаменитая исполнительница хита «Миллион алых роз» мгновенно «сделала его своим фаворитом».

«Алла так зажглась нашими отношениями, что объявила, что Сергей Савин — ее новый проект. Суммарно она вложила в меня 10 миллионов долларов. Алла сказала, что у меня должно быть все только лучшее», — поделился певец.

Он подчеркнул, что первоначально испытывал неловкость из-за сложившейся ситуации, однако Примадонна настаивала на своем. Савин добавил, что, по признанию самой Пугачевой, он придал народной артистке СССР «красок жизни».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»