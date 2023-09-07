Лапутина назвала причину смерти «звездного» хирурга Отари Гогиберидзе

Сегодня, 13:04

Image 16+
Лапутина назвала причину смерти «звездного» хирурга Отари Гогиберидзе
Хирург Отари Гогиберидзе

Телеведущая Яна Лапутина рассказала о причине смерти своего бывшего мужа Отари Гогиберидзе.

Отари Гогиберидзе был известным в РФ пластическим хирургом. В его клинике «Время красоты» оперировалась жена Дмитрия Диброва и многие представители шоу-бизнеса.

По словам Лапутиной, ее экс-супруг в 52 года скончался от последствий коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила в интервью изданию «Voice».

«Отари в феврале перенес ковид, который дал очень серьезные осложнения на сердце», — сообщила Яна.

Она рассказывала ранее, что познакомилась с Отари Гогиберидзе когда пришла к нему на прием, поскольку хотела скорректировать кончик носа. И он сразу тогда ей заявил, что сделает операцию и женится на ней. Они действительно спустя время стали супругами и у них родилась дочь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Лапутина назвала причину смерти «звездного» хирурга Отари Гогиберидзе

Сегодня, 13:04

Певица Жасмин рассказала о конфликте с Филиппом Киркоровым на съемках

Вчера, 18:44

Ивлеева вспомнила, как ее встретила «худенькая и кучерявая» Алла Пугачева

7-09-2023, 19:44

Стало известно о российских покровителях беглой актрисы Чулпан Хаматовой

7-09-2023, 16:54

Артемий Троицкий: Пугачева не испытывала радости материнства

7-09-2023, 12:09

Екатерина Шпица была замечена в объятиях с Михаилом Горевым

7-09-2023, 11:59

Певец Филипп Киркоров отреагировал на замечания детей коллеги Сергея Лазарева

6-09-2023, 07:39

Чулпан Хаматова не понимает, почему Ахеджакова все еще не уехала из РФ

5-09-2023, 21:09

Актриса Равшана Куркова раскрыла имя новорожденной дочки

5-09-2023, 18:34

Музыкант Алекс Малиновский впервые показал своего ребенка

4-09-2023, 21:14

Фаворит Аллы Пугачевой композитор Сергей Савин рассказал о взаимоотношениях с певицей

4-09-2023, 10:29

Тело 32-летнего актера фильма «Солнцепек» Кирилла Ильина найдено в его квартире

3-09-2023, 15:54

Артист РФ Галкин официально заявил о своем возвращении домой

3-09-2023, 09:19

Комбат «Востока» Ходаковский рассказал о «черных воронках» и угрозе революции в России

2-09-2023, 17:09

Журналистка Ксения Собчак упрекнула актера Белого за срыв гастролей «Ленкома» в Израиле

2-09-2023, 15:14

Телеведущий РФ Галкин показал, как проводит время с сыном на вилле в Израиле

2-09-2023, 10:49

Егор Крид отказался от певицы РФ, которую называл своей девочкой

2-09-2023, 09:34

Mash: певица РФ Алла Пугачева продала дачу в Троицком районе Подмосковья

1-09-2023, 15:44

Концерты Галкина* отменены из-за проблем с организацией

31-08-2023, 16:09

Куда пропал актер из сериала «Солдаты» Александр Лымарев

31-08-2023, 16:09

Возможно, Вам будет интересно

Австралийка ужаснулась запаху мочи на улицах Барселоны

Австралийка ужаснулась запаху мочи на улицах Барселоны

7-09-2023, 20:44

0

Испанская Барселона и остров Капри в Италии не такие привлекательные, как об этом пишут. Такой вывод сделала туристка...

Подробнее
Многодетный участник СВО из Екатеринбурга Ющенко просит о помощи Путина

Многодетный участник СВО из Екатеринбурга Ющенко просит о помощи Путина

7-09-2023, 07:54

0

К президенту РФ Владимиру Путину обратился отец троих детей Владимир Ющенко. Он ранее ушел на фронт и находился...

Подробнее
Мобилизованный журналист из Самары рассказал, как боец погиб от болевого шока

Мобилизованный журналист из Самары рассказал, как боец погиб от болевого шока

Вчера, 08:04

0

Мобилизованный журналист из Самары Илья Круговой рассказал о самых неприятных моментах, с которыми столкнулся один из...

Подробнее
Стало известно, какие категории могут первыми попасть под мобилизацию РФ

Стало известно, какие категории могут первыми попасть под мобилизацию РФ

7-09-2023, 08:39

0

В СМИ продолжает распространяться информация о том, что 25 сентября в РФ начнется мобилизация. Об этом пишет...

Подробнее
Под Екатеринбургом выкопали из могилы молодого 23-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

Под Екатеринбургом выкопали из могилы молодого 23-летнего бойца ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 07:59

0

Тело бойца ЧВК «Вагнер», который пошел на фронт, чтобы выйти поскорее из тюрьмы, выкопали из могилы на кладбище в...

Подробнее
Мобилизованный самарец рассказал, в какие ловушки попадают бойцы на СВО РФ

Мобилизованный самарец рассказал, в какие ловушки попадают бойцы на СВО РФ

6-09-2023, 15:54

0

Мобилизованный самарский журналист Илья Круговой рассказал о том, в какие ловушки попадают бойцы в зоне проведения...

Подробнее

Новости партнеров