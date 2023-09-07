Лапутина назвала причину смерти «звездного» хирурга Отари Гогиберидзе

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Телеведущая Яна Лапутина рассказала о причине смерти своего бывшего мужа Отари Гогиберидзе.
Отари Гогиберидзе был известным в РФ пластическим хирургом. В его клинике «Время красоты» оперировалась жена Дмитрия Диброва и многие представители шоу-бизнеса.
По словам Лапутиной, ее экс-супруг в 52 года скончался от последствий коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила в интервью изданию «Voice».
«Отари в феврале перенес ковид, который дал очень серьезные осложнения на сердце», — сообщила Яна.
Она рассказывала ранее, что познакомилась с Отари Гогиберидзе когда пришла к нему на прием, поскольку хотела скорректировать кончик носа. И он сразу тогда ей заявил, что сделает операцию и женится на ней. Они действительно спустя время стали супругами и у них родилась дочь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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