Ивлеева вспомнила, как ее встретила «худенькая и кучерявая» Алла Пугачева

Сегодня, 19:44

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Ивлеева вспомнила, как ее встретила «худенькая и кучерявая» Алла Пугачева
Фото из открытых источников

Настя Ивлеева вспомнила, как ее ошеломила своей внешностью при первой встрече Алла Пугачева. Об этом сообщает издание The Voice.

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева в 2019 году познакомилась с Аллой Пугачевой, и встреча с Примадонной ей надолго запомнилась. В то время Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) стал гостем одного из выпусков YouTube-шоу Ивлеевой. После этого Галкин охотно поучаствовал в съемках первого новогоднего фильма Ивлеевой «Поездатый Новый год 2020!».

После этих совместных работ с блогером супруг Аллы Борисовны вдруг предложил организовать личную встречу со своей знаменитой женой — прямо в доме в Грязи. Настя предложению обрадовалась и удивилась одновременно. 

Вскоре в замке состоялось знакомство. Когда съемочная группа во главе с Ивлеевой зашла в дом, их встретили Галкин и Пугачева. Звезда была «такая худенькая, кучерявая, красивая». Встреча так ошарашила телеведущую, что она даже не знала, как себя вести.

«Мне хотелось кланяться со словами: «Здравствуйте, здравствуйте». Я и подумать не могла, что в своей жизни когда-нибудь увижу лицо в лицо Аллу Борисовну Пугачеву. Во-первых, она будет знать, кто я такая, а во-вторых, еще и скажет, что она лицеприятного отношения ко мне. Это было потрясающе», — вспоминает Ивлеева.

Девушка смогла не только снять задуманное, но и в дальнейшем наладить с Примадонной дружеские отношения. А на свое 30-летие даже получила личное поздравление от звезды. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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