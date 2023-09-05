Ивлеева вспомнила, как ее встретила «худенькая и кучерявая» Алла Пугачева

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Настя Ивлеева вспомнила, как ее ошеломила своей внешностью при первой встрече Алла Пугачева. Об этом сообщает издание The Voice.
Телеведущая и блогер Настя Ивлеева в 2019 году познакомилась с Аллой Пугачевой, и встреча с Примадонной ей надолго запомнилась. В то время Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) стал гостем одного из выпусков YouTube-шоу Ивлеевой. После этого Галкин охотно поучаствовал в съемках первого новогоднего фильма Ивлеевой «Поездатый Новый год 2020!».
После этих совместных работ с блогером супруг Аллы Борисовны вдруг предложил организовать личную встречу со своей знаменитой женой — прямо в доме в Грязи. Настя предложению обрадовалась и удивилась одновременно.
Вскоре в замке состоялось знакомство. Когда съемочная группа во главе с Ивлеевой зашла в дом, их встретили Галкин и Пугачева. Звезда была «такая худенькая, кучерявая, красивая». Встреча так ошарашила телеведущую, что она даже не знала, как себя вести.
«Мне хотелось кланяться со словами: «Здравствуйте, здравствуйте». Я и подумать не могла, что в своей жизни когда-нибудь увижу лицо в лицо Аллу Борисовну Пугачеву. Во-первых, она будет знать, кто я такая, а во-вторых, еще и скажет, что она лицеприятного отношения ко мне. Это было потрясающе», — вспоминает Ивлеева.
Девушка смогла не только снять задуманное, но и в дальнейшем наладить с Примадонной дружеские отношения. А на свое 30-летие даже получила личное поздравление от звезды.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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