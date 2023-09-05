Стало известно о российских покровителях беглой актрисы Чулпан Хаматовой

Сегодня, 16:54

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Стало известно о российских покровителях беглой актрисы Чулпан Хаматовой
Фото из открытых источников

Чулпан Хаматова была в России одной из самых востребованных и высокооплачиваемых актрис. У нее было немало поклонников, которые восхищались ее талантом. Однако после начала СВО народная артистка России покинула страну и отправилась в Латвию. С первых дней пребывания за границей кинозвезда осудила политику российских властей и высказала готовность отказаться от полученных на родине званий. Хаматова поселилась в Риге и решила делать карьеру в местном театре, однако работа там не задалась. Сегодня беглая актриса подрабатывает свадебным генералом на вечеринках уехавших из России олигархов-иноагентов. 

Как стало известно, Хаматова  ужинает за деньги с теми, кто готов заплатить десять тысяч евро. Актриса также начала собирать средства на помощь Украине. 

Журналист Михаил Шахназаров ответил на вопрос, почему в России Хаматову до сих пор не признали иноагентом. Блогер рассказал, что у актрисы в России есть высокопоставленные покровители. Он уверен, что Хаматова уже побывала в стране после побега и вернется сюда вновь. 

«Не сомневаюсь, что она была в России. То, что ей звонили значимые люди, она не раз говорила», – подчеркнул публицист.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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