Артемий Троицкий* (признан иноагентом в РФ) рассказал о некоторых нюансах личной жизни Пугачевой. В СМИ неоднократно писали о возможном возращении 74-летней певицы на эстраду. Вопреки тому, о чем пишет пресса, журналист, который является другом семьи Примадонны, заявил, что певица не собирается возвращаться на сцену.

По словам музыкального критика, у Аллы Борисовны сейчас другая жизнь. С рождением двойняшек многое в судьбе Примадонны изменилось. Троицкий* отмечает, что Пугачева полностью занята семейными хлопотами, ее жизнь наполнена заботой о Гарри и Лизе.

«У Аллы Борисовны теперь другая жизнь. Это надо понять и с этим надо смириться. У Аллы и Максима (признан иноагентом в РФ) потрясающие дети. Лиза и Гарри изумительные, очень умненькие», — рассказал критик.

Он также сказал, что до рождения двойняшек певица не испытала радость материнства, ведь Кристину воспитывала бабушка. Из-за постоянных гастролей Алла Борисовна, можно сказать, не видела дочь. Сейчас же певица может вести размеренную жизнь и наслаждаться материнством.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»