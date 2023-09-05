Артемий Троицкий: Пугачева не испытывала радости материнства

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Артемий Троицкий* (признан иноагентом в РФ) рассказал о некоторых нюансах личной жизни Пугачевой. В СМИ неоднократно писали о возможном возращении 74-летней певицы на эстраду. Вопреки тому, о чем пишет пресса, журналист, который является другом семьи Примадонны, заявил, что певица не собирается возвращаться на сцену.
По словам музыкального критика, у Аллы Борисовны сейчас другая жизнь. С рождением двойняшек многое в судьбе Примадонны изменилось. Троицкий* отмечает, что Пугачева полностью занята семейными хлопотами, ее жизнь наполнена заботой о Гарри и Лизе.
«У Аллы Борисовны теперь другая жизнь. Это надо понять и с этим надо смириться. У Аллы и Максима (признан иноагентом в РФ) потрясающие дети. Лиза и Гарри изумительные, очень умненькие», — рассказал критик.
Он также сказал, что до рождения двойняшек певица не испытала радость материнства, ведь Кристину воспитывала бабушка. Из-за постоянных гастролей Алла Борисовна, можно сказать, не видела дочь. Сейчас же певица может вести размеренную жизнь и наслаждаться материнством.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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