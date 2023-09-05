Екатерина Шпица была замечена в объятиях с Михаилом Горевым

«Нет пальца на ноге»: самарский разведчик пропал без вести на СВО РФ
Мобилизованного разведчика из Самары, пропавшего без вести на СВО, разыскивают родственники. Об этом сообщает издание...Подробнее
Актриса Екатерина Шпица появилась на премьера фильма «У людей так бывает» в обнимку с Михаилом Горевым.
В этом фильме снялись многие известные актеры, включая Екатерину Вилкову, Константина Хабенского, Юрия Стоянова, Кирилла Кяро, Любовь Толкалину, Сергея Угрюмова, Галину Польских и Константина Лавроненко.
Премьера фильма проходила в кинотеатре «Художественный». Одной из главных героинь фильма стала Екатерина Шпица. На премьерном показе она была в коротком платье с открытыми плечами, дополнив образ прозрачными лодочками телесного цвета, усыпанными стразами.
Для журналистов актриса позировала с актером Михаилом Горевым. Он тоже снимался в этом фильме. Так что не исключено, что вместе они появились на премьере только как коллеги по съемочной площадке.
Был ли на премьере муж актрисы, не сообщается. Она с 2018 года замужем за директором фитнес-сети Русланом Пановым.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Мобилизованного разведчика из Самары, пропавшего без вести на СВО, разыскивают родственники. Об этом сообщает издание...Подробнее
По данным издания «The New York Times», экономика Дании получила подъем благодаря неожиданному эффекту лекарства от...Подробнее
Военный корреспондент Юрий Котенок подтверждает информацию западных СМИ и осинт-аналитиков о том, что ВС Украины в...Подробнее
К президенту РФ Владимиру Путину обратился отец троих детей Владимир Ющенко. Он ранее ушел на фронт и находился...Подробнее
Русскоязычные граждане Германии с июня минувшего года сталкиваются с притеснением на национальной почве. По некоторым...Подробнее
Врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал, как лучше избавиться от похмелья. Он подчеркнул, что биологически...Подробнее