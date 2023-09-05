Екатерина Шпица была замечена в объятиях с Михаилом Горевым

Актриса Екатерина Шпица появилась на премьера фильма «У людей так бывает» в обнимку с Михаилом Горевым.

В этом фильме снялись многие известные актеры, включая Екатерину Вилкову, Константина Хабенского, Юрия Стоянова, Кирилла Кяро, Любовь Толкалину, Сергея Угрюмова, Галину Польских и Константина Лавроненко.

Премьера фильма проходила в кинотеатре «Художественный». Одной из главных героинь фильма стала Екатерина Шпица. На премьерном показе она была в коротком платье с открытыми плечами, дополнив образ прозрачными лодочками телесного цвета, усыпанными стразами.

Для журналистов актриса позировала с актером Михаилом Горевым. Он тоже снимался в этом фильме. Так что не исключено, что вместе они появились на премьере только как коллеги по съемочной площадке.

Был ли на премьере муж актрисы, не сообщается. Она с 2018 года замужем за директором фитнес-сети Русланом Пановым.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»