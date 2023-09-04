Певец Филипп Киркоров отреагировал на замечания детей коллеги Сергея Лазарева

Певец Филипп Киркоров раздарил всем своим друзьям одинаковые подарки.

Он решил презентовать коллегам и их детям миниатюрные кукольные копии себя самого, пишет «Вокруг ТВ». Получили такие подарки и дети певца Сергея Лазарева.

Сергей Лазарев опубликовал в своем личном блоге видео, где его дети, Анна и Никита, держат в руках кукол Филиппа Киркорова и выражают свое веселое недовольство тем, что пупсы маленькие. Они заявили, что хотели бы кукол Филиппа в натуральную величину. Дети с отцом шутливо обсудили полученный подарок.

На это видео уже ответил поп-король российской эстрады. Он назвал Сергея Лазарева и его детей «пупсиками». Судя по всему, артисту понравилась реакция коллеги и его детей на необычный подарок, который он им презентовал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»