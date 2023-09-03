Чулпан Хаматова не понимает, почему Ахеджакова все еще не уехала из РФ

Народная артистка России Лия Ахеджакова на протяжении нескольких последних месяцев фигурировала в ряде скандальных историй. Популярная актриса театра и кино выступила против проведения специальной военной операции российских войск на территории Украины. Вследствие этого поступка от нее отвернулись многие поклонники. Но это было лишь самое начало всей негативной истории с Лией Меджидовной.

Звезду советского художественного фильма «Служебный роман» в настоящее время российское МВД проверяет по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Причиной этого факта стал выход Лии Ахеджаковой на сцену в немецком городе Бремене с украинским флагом.

Сама знаменитость свою причастность к данному стягу опровергла. Актриса во всеуслышание заявила о том, что флаг Украины ей вместе с цветами подсунул провокатор.

Сбежавшая из страны коллега Ахеджаковой, народная артистка РФ Чулпан Хаматова прокомментировала скандальную историю. Она призналась, что не понимает, почему актриса все еще не уехала из России.

«Я приняла решение уехать потому, что не могла себя представить в подобной ситуации. Может быть, когда-то придет время и, если мы еще сможем подать руку друг другу и как-то поздороваться, может быть, мы сядем и обсудим», — приводят слова Хаматовой журналисты новостного портала «Первый Женский».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»