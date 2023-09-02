Фаворит Аллы Пугачевой композитор Сергей Савин рассказал о взаимоотношениях с певицей

Композитор Сергей Савин стал почетным гостем Открытого российского кинофестиваля «Волгоградский факел». В рамках мероприятия он побеседовал с прессой, и рассказал о своем общении с Аллой Пугачевой. Когда-то она была судьей на телешоу «Фактор А», в котором музыкант участвовал.

По словам Савин, Примадонна старалась уединиться с ним и послушать его треки. Композитор отмечает, что певица выделила его из числа участников. Многие называли Савина фаворитом. Сам Сергей был рад такой покровительнице, однако у него появилось из-за этого огромное количество недоброжелателей. Вместе с тем Савин отмечает, что после знакомства с Пугачевой у нее начались неприятности.

«Сразу же после победы на шоу у меня пропал голос, и мне пришлось сделать операцию на связках», — рассказал Савин.

В тот период Пугачева его поддержала и он ей за это благодарен. После съемок второго клипа, в котором по сценарию героя сбивает автомобиль, Савин попал в ДТП, и впал в кому.

«Мне по протекции Аллы обеспечили самые лучшие условия в больнице. Алла Борисовна сделала так, что ко мне в любое время дня и ночи могли прийти друзья, остаться у меня в палате. И сама Алла Борисовна приезжала меня проведать в любое время. Помню, привозила пюре и протертые котлеты собственного приготовления», — рассказал Савин.

От общения с Примадонной у композитора сложилось противоречивое впечатление. С одной стороны, благодаря Алле Борисовне перед ним открылись новые перспективы. С другой, в его жизнь пришли страшные события — авария и болезнь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»