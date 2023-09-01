Артист РФ Галкин официально заявил о своем возвращении домой

Сегодня, 09:19

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Артист РФ Галкин официально заявил о своем возвращении домой
Артист Максим Галкин

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) сообщил подписчикам, что наконец-то вернулся домой.

Он опубликовал пост, в котором рассказал, что сейчас наслаждается семейной жизнью, пишет КП. Артист рассказал, как ему хорошо вместе с женой Аллой Пугачевой и двойняшками Лизой и Гарри в их особняке.

По словам артиста, у них на территории дома растет виноград. Сейчас Гарри занимается его сбором. При этом лето звездная семья провела в Юрмале, арендовав который год подряд виллу «Марта».

Живет Максим Галкин* со своей семьей в Израиле и там ходят в школу Лиза и Гарри. В Израиль они перебрались после того, как началась «военная спецоперация» РФ на территории Украины. Максим Галкин* продолжает выступать против «военной спецоперации» и критикует тех, кто ее поддерживает.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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