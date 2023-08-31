Комбат «Востока» Ходаковский рассказал о «черных воронках» и угрозе революции в России

Сегодня, 17:09

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Комбат «Востока» Ходаковский рассказал о «черных воронках» и угрозе революции в России
Фото из открытых источников

Комбат «Востока» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале высказался о состоянии российского общества. В частности, он отмечает, что когда противоречия между обществом и властью достигают предела, возможны два варианта развития событий: власть выпускает черные воронки или общество сносит власть. 

Комбат предположил, что ностальгия по Сталину является ностальгией по сильной руке. Ходаковский считает, что нынешняя ситуация в России напоминает послереволюционную обстановку: мы входим в пространство, требующее определенных норм поведения, а часть общества не хочет принимать эти нормы. В этой связи комбат «Востока» упомянул, что в среде художников подавляющее число людей выступает против СВО. 

«Либо Z- культура превратится в маргинальную, либо она взрыхлит почву для появления черных воронков», — написал Ходаковский.

Сам он выступает за гражданский консенсус, однако для этого общество должно быть более зрелым.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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