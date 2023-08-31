Журналистка Ксения Собчак упрекнула актера Белого за срыв гастролей «Ленкома» в Израиле

Телеведущая Ксения Собчак возмутилась по поводу поведения актера Анатолия Белого, который посодействовал тому, чтобы «Ленком» не смог выступить в Израиле.

Ранее эмигрировавший в Израиль Анатолий Белый заявил что считает кощунством выступление в Израиле «Ленкома» со спектаклем «Поминальная молитва», пишет СтарХит. Журналистка отметила в своем шоу «Осторожно, Собчак!», что такое поведение актера является некрасивым по отношению к коллегам, с которыми он ранее работал.

Но также она не забыла упрекнуть и руководство «Ленкома» за то письмо, которое было опубликовано на сайте театра.

«Ленком», вас не оправдываю! Что это вообще было? Кто писал письмо? Мы бы хотели знать героев в лицо! «Грязные ручонки, визгливое кликушество» — лексика газеты «Правда», — сказала Собчак.

Стоит отметить, что Анатолий Белый, отыграв свой сезон в МХТ, покинул Россию в 2022 году и начала критиковать «военную спецоперацию» РФ на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»