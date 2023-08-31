Журналистка Ксения Собчак упрекнула актера Белого за срыв гастролей «Ленкома» в Израиле

«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023
О том, какие изменения ждут россиян с 1 сентября, рассказали в издании «Известия». Так, с этой даты в медицинских...Подробнее
Телеведущая Ксения Собчак возмутилась по поводу поведения актера Анатолия Белого, который посодействовал тому, чтобы «Ленком» не смог выступить в Израиле.
Ранее эмигрировавший в Израиль Анатолий Белый заявил что считает кощунством выступление в Израиле «Ленкома» со спектаклем «Поминальная молитва», пишет СтарХит. Журналистка отметила в своем шоу «Осторожно, Собчак!», что такое поведение актера является некрасивым по отношению к коллегам, с которыми он ранее работал.
Но также она не забыла упрекнуть и руководство «Ленкома» за то письмо, которое было опубликовано на сайте театра.
«Ленком», вас не оправдываю! Что это вообще было? Кто писал письмо? Мы бы хотели знать героев в лицо! «Грязные ручонки, визгливое кликушество» — лексика газеты «Правда», — сказала Собчак.
Стоит отметить, что Анатолий Белый, отыграв свой сезон в МХТ, покинул Россию в 2022 году и начала критиковать «военную спецоперацию» РФ на территории Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
О том, какие изменения ждут россиян с 1 сентября, рассказали в издании «Известия». Так, с этой даты в медицинских...Подробнее
Брянск с самого утра четверга, 31 августа, находится под атакой украинских беспилотных летательных аппаратов. Сообщения...Подробнее
В истории человечества был период, когда популяция людей едва превышала тысячу особей на протяжении многих поколений....Подробнее
Военный эксперт из Израиля, экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми считает, что вся поставленная Украине...Подробнее
Военный корреспондент Семен Пегов в своей сегодняшней фронтовой сводке подтверждает информацию о том, что у ВСУ есть...Подробнее
Евгений Пригожин после провалившейся попытки военного мятежа в России серьезно усилил меры собственной безопасности при...Подробнее