Телеведущий РФ Галкин показал, как проводит время с сыном на вилле в Израиле

Бывший российский шоумен и телеведущий Максим Галкин* (иноагент в РФ) в своем личном блоге написал о том, что он с супругой, певицей Аллой Пугачевой и детьми уже приехали домой, на свою виллу в Израиле.

«Здесь у нас уже созрел виноград. В настоящее время Гарри занимается его сбором. Мы уже вернулись домой и собираем наш урожай. Вы только посмотрите на эту красоту! А вкусный какой! Сладкий!» — похвастался Галкин*.

В марте 2022 года Алла Пугачева улетела со своим мужем и двумя детьми в Израиль, взяв билет в один конец. Такое решение она приняла в связи с моральным непринятием специальной военной операции, проводимой войсками Российской Федерации на территории Украины. Тем не менее, певица предпочитает молчать о своем отношении к россиянам, чего не скажешь о ее супруге.

Галкин* периодически дает концерты по всему земному шару, в ходе которых жестко высмеивает жителей России и ее власти. Об этом сегодня сообщают репортеры новостного онлайн-портала Газета.Ru.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»