Телеведущий РФ Галкин показал, как проводит время с сыном на вилле в Израиле

Сегодня, 10:49

Image 16+
Телеведущий РФ Галкин показал, как проводит время с сыном на вилле в Израиле
Юморист Максим Галкин

Бывший российский шоумен и телеведущий Максим Галкин* (иноагент в РФ) в своем личном блоге написал о том, что он с супругой, певицей Аллой Пугачевой и детьми уже приехали домой, на свою виллу в Израиле. 

«Здесь у нас уже созрел виноград. В настоящее время Гарри занимается его сбором. Мы уже вернулись домой и собираем наш урожай. Вы только посмотрите на эту красоту! А вкусный какой! Сладкий!» — похвастался Галкин*. 

В марте 2022 года Алла Пугачева улетела со своим мужем и двумя детьми в Израиль, взяв билет в один конец. Такое решение она приняла в связи с моральным непринятием специальной военной операции, проводимой войсками Российской Федерации на территории Украины. Тем не менее, певица предпочитает молчать о своем отношении к россиянам, чего не скажешь о ее супруге. 

Галкин* периодически дает концерты по всему земному шару, в ходе которых жестко высмеивает жителей России и ее власти. Об этом сегодня сообщают репортеры новостного онлайн-портала Газета.Ru.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Телеведущий РФ Галкин показал, как проводит время с сыном на вилле в Израиле

Сегодня, 10:49

Егор Крид отказался от певицы РФ, которую называл своей девочкой

Сегодня, 09:34

Mash: певица РФ Алла Пугачева продала дачу в Троицком районе Подмосковья

Вчера, 15:44

Концерты Галкина* отменены из-за проблем с организацией

31-08-2023, 16:09

Куда пропал актер из сериала «Солдаты» Александр Лымарев

31-08-2023, 16:09

Mash: газовики подали в суд на певицу РФ Аллу Пугачеву из-за 15-тысячного долга

31-08-2023, 11:24

Шоумен РФ Максим Галкин сделал видеообращение после отмены концерта

30-08-2023, 14:04

Светлана Немоляева заявила, что не может понять поведение Чулпан Хаматовой

29-08-2023, 15:34

В Эстонии без объяснения причины отменили концерт Максима Галкина

29-08-2023, 14:34

Уехавший из РФ Анатолий Белый сорвал гастроли «Ленкома» в Израиле

29-08-2023, 09:54

Рэпер Баста выступил на закрытой вечеринке в Екатеринбурге

27-08-2023, 22:19

Что известно о трагедии режиссера Глеба Панфилова

27-08-2023, 11:14

В Екатеринбурге перенесли премьеру «Барби» на 16 сентября

26-08-2023, 20:40

Бритни Спирс разбила голову во время драки с Сэмом Асгари

26-08-2023, 17:39

Ксения Бородина рассказала, как поддерживать сексуальный интерес в браке

26-08-2023, 17:39

В России обсуждают место похорон главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

25-08-2023, 19:24

Сиделка Киркорова заявила, что их с певцом связывают деловые отношения

22-08-2023, 13:44

Актриса Рената Литвинова показала фигуру в бикини на отдыхе

22-08-2023, 11:14

У хоккеиста РФ в США пытались увести красавицу-жену, несмотря на ребенка

19-08-2023, 14:44

Продюсер Иосиф Пригожин напомнил Алле Пугачевой, что первым номером можно быть и на кладбище

18-08-2023, 09:44

Возможно, Вам будет интересно

«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023

«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023

31-08-2023, 14:39

0

О том, какие изменения ждут россиян с 1 сентября, рассказали в издании «Известия». Так, с этой даты в медицинских...

Подробнее
Shot: Брянск под атакой украинских беспилотников, работает система ПВО

Shot: Брянск под атакой украинских беспилотников, работает система ПВО

31-08-2023, 11:09

0

Брянск с самого утра четверга, 31 августа, находится под атакой украинских беспилотных летательных аппаратов. Сообщения...

Подробнее
В украинской разведке заявили об уничтожении самолетов Ил-76 при ночном ударе по Пскову

В украинской разведке заявили об уничтожении самолетов Ил-76 при ночном ударе по Пскову

30-08-2023, 14:29

0

В Главном управлении разведки Минобороны Украины прокомментировали ночной налет беспилотников на аэродром совместного...

Подробнее
«МК»: Появились варианты гибридного ответа России за налет БПЛА на аэропорт во Пскове

«МК»: Появились варианты гибридного ответа России за налет БПЛА на аэропорт во Пскове

30-08-2023, 15:49

0

В России заговорили о том, что удар по Пскову дронами осуществлялся с территории Эстонии. Об этом пишет «МК», предлагая...

Подробнее
Ученые назвали период, когда человечество оказалось на грани вымирания

Ученые назвали период, когда человечество оказалось на грани вымирания

Вчера, 12:19

0

В истории человечества был период, когда популяция людей едва превышала тысячу особей на протяжении многих поколений....

Подробнее
Кедми рассказал, какое поставленное Украине западное оружие превосходит российское

Кедми рассказал, какое поставленное Украине западное оружие превосходит российское

31-08-2023, 15:44

0

Военный эксперт из Израиля, экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми считает, что вся поставленная Украине...

Подробнее

Новости партнеров