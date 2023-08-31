Егор Крид отказался от певицы РФ, которую называл своей девочкой

На «Первом канале» стартовало шоу «Голос. Уже не дети», в котором будут участвовать конкурсанты из предыдущих сезонов проекта «Голос. Дети».

В креслах наставников в этом сезоне Егор Крид, Дима Билан, Пелагея и Полина Гагарина, пишет «СтарХит». Они выбирают тех, кто пройдет дальше, и, как оказалось, готовы отказаться от своих любимчиков предыдущих сезонов.

Так, Егор Крид не захотел снова выбирать Алису Трифонову. Она победила в дебютном сезоне шоу «Голос. Дети». Сейчас Алисе 20 лет. Она выступает с сольными концертами и даже записала два альбома. Для проекта девушка выбрала песню «Всегда быть рядом не могут люди».

Как отметил Его Крид, он узнал артистку, но решил все же в этом сезоне дать шанс другим. Она же сказала в ответ, что не обижается за такое его решение.

«Ты когда-то сказал, что я твоя девочка, а для нас всех ты как папа. Ладно, я рада, что будет больше мест для детей, которые тоже смогут испытать это чувство», — сказала певица.

Стоит отметить, что этап слепых прослушиваний только начался и впереди еще много неожиданных поворотов, ведь среди участников немало талантливых исполнителей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»