Mash: певица РФ Алла Пугачева продала дачу в Троицком районе Подмосковья

«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023
О том, какие изменения ждут россиян с 1 сентября, рассказали в издании «Известия». Так, с этой даты в медицинских...Подробнее
У Аллы Пугачевой был дом в Троицком районе Подмосковья, но она его уже успела продать. Об этом сообщил Telegram-канала Mash.
О том, что у Аллы Борисовны был дом в Подмосковье, помимо замка в деревне Грязь, стало известно после того, как в суд попали документы о взыскании 15 тыс. рублей с ответчика по имени Пугачева Алла Борисовна. Такой долг образовался за пользование газом.
Оказалось, что ранее действительно у Аллы Пугачевой был двухэтажный дом в Троицком районе. Но она его продала владельцу одного из крупнейших столичных моллов. Но по кадастровым документам она остается его владелицей.
Алла Пугачева с родными покинула Россию после того как началась «военная спецоперация» РФ на территории Украины. Ее муж комик Максим Галкин (признан иноагентом) открыто выступил против «военной спецоперации». Вместе с детьми Алла Пугачева и Максим Галкин переехали в Израиль, но минувшее лето они провели в Юрмале.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
О том, какие изменения ждут россиян с 1 сентября, рассказали в издании «Известия». Так, с этой даты в медицинских...Подробнее
Государственный сайт КНР «Картографический сервис» присоединил часть России к Китаю. Недавно сервис выпустил официально...Подробнее
Минувшей ночью по территории РФ была нанесена крупная атака дронами. Сообщалось, что объекты на территории РФ,...Подробнее
Основателя ЧВК «Вагнер» похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «МК», отмечая,...Подробнее
В России заговорили о том, что удар по Пскову дронами осуществлялся с территории Эстонии. Об этом пишет «МК», предлагая...Подробнее
Брянск с самого утра четверга, 31 августа, находится под атакой украинских беспилотных летательных аппаратов. Сообщения...Подробнее