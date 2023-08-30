Mash: певица РФ Алла Пугачева продала дачу в Троицком районе Подмосковья

Сегодня, 15:44

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Mash: певица РФ Алла Пугачева продала дачу в Троицком районе Подмосковья
Фото из открытых источников

У Аллы Пугачевой был дом в Троицком районе Подмосковья, но она его уже успела продать. Об этом сообщил Telegram-канала Mash.

О том, что у Аллы Борисовны был дом в Подмосковье, помимо замка в деревне Грязь, стало известно после того, как в суд попали документы о взыскании 15 тыс. рублей с ответчика по имени Пугачева Алла Борисовна. Такой долг образовался за пользование газом.

Оказалось, что ранее действительно у Аллы Пугачевой был двухэтажный дом в Троицком районе. Но она его продала владельцу одного из крупнейших столичных моллов. Но по кадастровым документам она остается его владелицей.

Алла Пугачева с родными покинула Россию после того как началась «военная спецоперация» РФ на территории Украины. Ее муж комик Максим Галкин (признан иноагентом) открыто выступил против «военной спецоперации». Вместе с детьми Алла Пугачева и Максим Галкин переехали в Израиль, но минувшее лето они провели в Юрмале.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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