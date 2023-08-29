Концерты Галкина* отменены из-за проблем с организацией

Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) вернулись в Израиль после отдыха в Юрмале. Супругам пришлось это сделать, так как у их детей - 9-летних двойняшек Лизы и Гарри начинается новый учебный год.

За последние несколько месяцев Галкин* дал концерты в ряде стран мира. Он побывал в Европе и США, где выступал перед русскоязычным населением. Не так давно комик запланировал концерт в Казахстане, однако его отменили. По словам шоумена, он не может выступить в Астане и Алмате из-за негласного запрета. По его словам, достигнутые договоренности были аннулированы. К слову, билеты на его концерты начали продавать, но ажиотажа не наблюдалось. Предположительно, организаторы поняли, что больших залов на выступление Галкина* не собрать.

Ранее сообщалось об отмене концерта комика в Таллине. Как выяснилось, дата концерта - 15 сентября - не была окончательно согласована. В этой связи Галкин* решил дать концерт в Таллине зимой следующего года.

Ближайший его концерт состоится в Варшаве. Минимальная стоимость билета составляет 5800 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»