Концерты Галкина* отменены из-за проблем с организацией

«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023
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Алла Пугачева и Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) вернулись в Израиль после отдыха в Юрмале. Супругам пришлось это сделать, так как у их детей - 9-летних двойняшек Лизы и Гарри начинается новый учебный год.
За последние несколько месяцев Галкин* дал концерты в ряде стран мира. Он побывал в Европе и США, где выступал перед русскоязычным населением. Не так давно комик запланировал концерт в Казахстане, однако его отменили. По словам шоумена, он не может выступить в Астане и Алмате из-за негласного запрета. По его словам, достигнутые договоренности были аннулированы. К слову, билеты на его концерты начали продавать, но ажиотажа не наблюдалось. Предположительно, организаторы поняли, что больших залов на выступление Галкина* не собрать.
Ранее сообщалось об отмене концерта комика в Таллине. Как выяснилось, дата концерта - 15 сентября - не была окончательно согласована. В этой связи Галкин* решил дать концерт в Таллине зимой следующего года.
Ближайший его концерт состоится в Варшаве. Минимальная стоимость билета составляет 5800 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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