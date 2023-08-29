Куда пропал актер из сериала «Солдаты» Александр Лымарев

Александр Лымарев стал знаменитым после выхода на экраны сериала «Солдаты». Зрители успели полюбить актера, выступавшего в роли сержанта Михаила Медведева, однако потом он исчез из публичного поля. Александр действительно сделал перерыв в кинокарьере. Лымарев остановил свой выбор на актерской профессии благодаря его хореографу, с которым он занимался ирландским степом. Окончив школу, Александр поступил в Международный славянский институт, а затем перевелся в Театральное училище имени Б. В. Щукина. Для молодого актера сериал «Солдаты» стал визитной карточкой. Лымарев также снялся в таких фильмах, как «Нулевой километр», «Застава Жилина», «Медовый месяц», «Свой-Чужой», «Живое лицо».

Сам Александр рассказал, что после выхода сериала «Солдаты» его стали чаще звать в кинопроекты. Актера приглашали на кастинги и предлагали новые проекты, но он проходил пробы на общих условиях.

Лымареву и без кино есть чем заняться. Так, он активно участвует в театральных антрепризах. Актер профессионально занимается музыкой: играет на гитаре и барабанах. Александр выступает на различных мероприятиях в качестве диджея. Одним из его многочисленных увлечений являются танцы. Помимо этого, актер занимается фотографией и рисованием.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»