Mash: газовики подали в суд на певицу РФ Аллу Пугачеву из-за 15-тысячного долга

В России в отношении Аллы Пугачевой возбуждено уголовное дело. Оказалось, что она задолжала 15,5 тыс. за газ, пишет «СтарХит».

Не так давно на нее подавал в суд Комитет по управлению имуществом администрации Солнечногорска за неуплату аренды земельного участка в деревне Бережки за долг в 44,5 тыс. рублей.

Алла Борисовна никаких комментариев по этому поводу не дает. Еще в 2022 году она перебралась с семьей в Израиль и в ближайшее время, судя по всему, в РФ возвращаться не планирует. Но в Сети ходят слухи, что она скучает по России.

«Вернется обязательно. Она Родину не продала. Вернется и даст по морде тем, кто заслуживает. Алла без сцены не может. Почему она сейчас активно ходит на концерты и на мероприятия своих коллег? Потому что ей это интересно. Я думаю, она сделает большое сольное шоу. Я с ней переписываюсь смс-ми. Она говорит: «Не торопите меня, всему свое время», — заявил стилист Джордж Ровалс.

Впрочем, пока Алла Пугачева не называла никаких дат и не говорила, будет ли она еще жить в РФ. Лето Примадонна с семьей проводила в Юрмале, а к осени, судя по всему, вернется в Израиль, поскольку ее дети там ходят в школу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»