Шоумен РФ Максим Галкин сделал видеообращение после отмены концерта

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На текущей неделе появилась оперативная информация о том, что концертное выступление известного бывшего российского шоумена и юмориста Максима Галкина* (иностранного агента в РФ), которое должно было состояться 15 сентября в городе Таллинне, отменили. Эстонская площадка «Alexela Kontserdimaja» предложила зрителям поменять билеты артиста Максима Галкина* на концерт фронтмена музыкального коллектива «Rammstein» Тилля Линдеманна, который будет 2 декабря. Также можно сдать билеты.
Отмена концерта Максима Галкина* вызвала много комментариев в социальных сетях интернета. Сегодня артист отреагировал на эту ситуацию видеообращением. Он начал его с цитаты доктора Преображенского из фильма «Собачье сердце».
Максим Галкин* отметил, что ему написали злорадные комментарии об отмене концерта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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