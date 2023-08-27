Шоумен РФ Максим Галкин сделал видеообращение после отмены концерта

Сегодня, 14:04

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Шоумен РФ Максим Галкин сделал видеообращение после отмены концерта
Максим Галкин

На текущей неделе появилась оперативная информация о том, что концертное выступление известного бывшего российского шоумена и юмориста Максима Галкина* (иностранного агента в РФ), которое должно было состояться 15 сентября в городе Таллинне, отменили. Эстонская площадка «Alexela Kontserdimaja» предложила зрителям поменять билеты артиста Максима Галкина* на концерт фронтмена музыкального коллектива «Rammstein» Тилля Линдеманна, который будет 2 декабря. Также можно сдать билеты.

Отмена концерта Максима Галкина* вызвала много комментариев в социальных сетях интернета. Сегодня артист отреагировал на эту ситуацию видеообращением. Он начал его с цитаты доктора Преображенского из фильма «Собачье сердце».

Максим Галкин* отметил, что ему написали злорадные комментарии об отмене концерта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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