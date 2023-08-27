Светлана Немоляева заявила, что не может понять поведение Чулпан Хаматовой

Боец ЧВК «Вагнер» Бибер, которого Пригожин оставил в Артемовске, погиб
Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер, которого Евгений Пригожин оставил в Артемовске, погиб. Об этом сообщает...Подробнее
Звезда советского и российского кинематографа Светлана Немоляева в интервью заявила, что не может понять поведение коллеги Чулпан Хаматовой, которая до недавнего времени считалась одной из главных актрис страны. Как известно, в феврале прошлого года востребованная актриса театра и кино покинула Россию.
Светлана Немоляева призналась, что не понимает, чем было продиктовано поведение Чулпан Хаматовой. 85-летняя артистка соглашается с тем, что знаменитости отправляются за границу из-за материальных вопросов.
«У кого-то за рубежом деньги, у кого-то дома, собственность, и они сорвались туда, чтобы сохранить все это», – отметила Немоляева.
Однако если они при этом из-за рубежа обливают свою страну грязью для того, чтобы выслужиться, то такое поведение можно считать ужасным и неприемлемым, подчеркнула народная артистка РСФСР.
Как известно, Чулпан Хаматова перебралась в Латвию, где у нее есть свой дом. Сейчас она работает в местном театре.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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