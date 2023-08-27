В Эстонии без объяснения причины отменили концерт Максима Галкина

В Таллине, столице Эстонии, неожиданно отменили запланированный на 15 сентября текущего года концерт певца и юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ, - Ред.). Сообщение об отмене мероприятия появилось на сайте концертной площадки Alexela, которая выступила организатором мероприятия.

«Выступление Максима Галкина*, запланированное на 15 сентября 2023 в Таллине, отменяется», – сказано в объявлении.

Причина, по которой концерт Максима Галкина* в столице Эстонии отменен, не раскрывается. На афишах, сделанных под него, указывалось, что муж Аллы Борисовны Пугачевой выступит с новой концертной программой.

Максим Галкин* - яростный противник СВО. Россию вместе с супругой-Примадонной и детьми Лизой и Гарри он покинул через несколько дней после ее начала. Звездная семья перебралась в Израиль, где проживает практически все время, за исключением части лета, когда родители вместе с отпрысками по установившейся давней традиции перебираются в Юрмалу (Латвия).

Галкин* активно гастролирует по миру и часто собирает аншлаги. Большая часть его выступлений построена на жесткой критике российских властей, затеявших СВО, и поддержавших их россиян.

Его точку зрения во всем разделяет и его звездная супруга. Ранее Пугачева называла своих соотечественников «рабами» и «холопами».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»