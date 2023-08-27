Уехавший из РФ Анатолий Белый сорвал гастроли «Ленкома» в Израиле

Сегодня, 09:54

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Уехавший из РФ Анатолий Белый сорвал гастроли «Ленкома» в Израиле
Анатолий Белый

В конце октября нынешнего года московский театр «Ленком» собирался показать зрителям государства Израиль легендарный спектакль Марка Захарова «Поминальная молитва». Однако, вдруг администрация театра сообщила о том, что данные гастроли отменяются. Впоследствии выяснилось, что причиной такого решения стали критикующие высказывания актера театра и кино Анатолия Белого.

Бывший артист МХТ им. Чехова, проживающий в Израиле, начал настоящую травлю российского театра. В прошедшее воскресенье Анатолий Белый поместил на страницах своих социальных сетей интернета неоднозначный пост следующего содержания:

«Театр Ленком — читай, Z-ком, собираются привезти гастроли и играть спектакль «Поминальная молитва» (читай, спекуляция на еврейской теме) на сцене театра Габима. Кощунство. Дорогие израильтяне со стажем, вы мне можете объяснить, что это такое?» — вопрошает бывший российский актер в своей публикации.

Провокация Анатолия Белого сработала. После этого поста продюсеру гастролей начали поступать угрозы со стороны граждан Украины, ныне живущих в Израиле. Под раздачу попало и руководство национального театра Габимы. Людей обвинили в пособничестве представителям «Ленкома». Об этом и многом другом сегодня написали корреспонденты новостного сетевого портала «Московский комсомолец».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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