Уехавший из РФ Анатолий Белый сорвал гастроли «Ленкома» в Израиле

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В конце октября нынешнего года московский театр «Ленком» собирался показать зрителям государства Израиль легендарный спектакль Марка Захарова «Поминальная молитва». Однако, вдруг администрация театра сообщила о том, что данные гастроли отменяются. Впоследствии выяснилось, что причиной такого решения стали критикующие высказывания актера театра и кино Анатолия Белого.
Бывший артист МХТ им. Чехова, проживающий в Израиле, начал настоящую травлю российского театра. В прошедшее воскресенье Анатолий Белый поместил на страницах своих социальных сетей интернета неоднозначный пост следующего содержания:
«Театр Ленком — читай, Z-ком, собираются привезти гастроли и играть спектакль «Поминальная молитва» (читай, спекуляция на еврейской теме) на сцене театра Габима. Кощунство. Дорогие израильтяне со стажем, вы мне можете объяснить, что это такое?» — вопрошает бывший российский актер в своей публикации.
Провокация Анатолия Белого сработала. После этого поста продюсеру гастролей начали поступать угрозы со стороны граждан Украины, ныне живущих в Израиле. Под раздачу попало и руководство национального театра Габимы. Людей обвинили в пособничестве представителям «Ленкома». Об этом и многом другом сегодня написали корреспонденты новостного сетевого портала «Московский комсомолец».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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