Рэпер Баста выступил на закрытой вечеринке в Екатеринбурге

Сегодня, 22:19

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Рэпер Баста выступил на закрытой вечеринке в Екатеринбурге
Фото из открытых источников

Вчера, в субботу, 26 августа, в городе Екатеринбурге прошла закрытая вечеринка. На данном мероприятии выступил со своим концертом известный российский рэп-исполнитель Баста. Вечеринка была организована компанией «УВМ-Сталь» в честь их пятилетия. 

Однако не только Баста развлекал гостей этого мероприятия. Все сотрудники компании «УВМ-Сталь» оказались настоящими фанатами этого исполнителя музыкальных композиций. Они чрезвычайно активно принимали участие в его выступлении. Работники фирмы не только пели вместе с Бастой, но и создавали дружную атмосферу, исполняя его песни вместе. 

Видео, записанное на вечеринке, показывает, как все сотрудники с радостью и задором исполняют хит «Сансара». 

Об этом сегодня сообщили журналисты новостного онлайн-портала e1.ru.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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