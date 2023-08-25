Рэпер Баста выступил на закрытой вечеринке в Екатеринбурге

Вчера, в субботу, 26 августа, в городе Екатеринбурге прошла закрытая вечеринка. На данном мероприятии выступил со своим концертом известный российский рэп-исполнитель Баста. Вечеринка была организована компанией «УВМ-Сталь» в честь их пятилетия.

Однако не только Баста развлекал гостей этого мероприятия. Все сотрудники компании «УВМ-Сталь» оказались настоящими фанатами этого исполнителя музыкальных композиций. Они чрезвычайно активно принимали участие в его выступлении. Работники фирмы не только пели вместе с Бастой, но и создавали дружную атмосферу, исполняя его песни вместе.

Видео, записанное на вечеринке, показывает, как все сотрудники с радостью и задором исполняют хит «Сансара».

Об этом сегодня сообщили журналисты новостного онлайн-портала e1.ru.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»