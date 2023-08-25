Что известно о трагедии режиссера Глеба Панфилова

26 августа стало известно о том, что на 90-м году жизни скончался народный артист РСФСР, режиссер Глеб Панфилов. Более полугода назад не стало его супруги, знаменитой актрисы Инны Чуриковой.

Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. Он окончил химико-технологический факультет Уральского политехнического института и работал на заводе в Свердловске. Увлечение будущего режиссера кинематографом привело к тому, что в конце 50-х годов Глеб организовал небольшую студию кинолюбителей. Особенно он интересовался документалистикой.

В тот период Панфилов принял решение стать профессионалом. В 1960 году он поступил на заочное отделение операторского факультета Всесоюзного государственного института кинематографии. Получив диплом, молодой кинематографист решил продолжить обучаться мастерству режиссера, поэтому поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. С того момента началась его карьера в отечественном кинематографе.

Полнометражные фильмы Глеба Панфилова получили признание экспертов и почетные награды. К примеру, драма «Тема», которая вышла на экраны в 1979 году, была удостоена главного приза Берлинского кинофестиваля. Наиболее известная работа Панфилова — сериал «В круге первом». Картина была снята по роману Александра Солженицына.

Сериал, который вышел в 2006 году, получил премию «Золотой орел» в категории «Лучший телефильм или мини-сериал». Всего за свою карьеру режиссер и сценарист выпустил 36 проектов. С Инной Чуриковой Глеб Панфилов прожил 50 лет в счастливом браке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»