В Екатеринбурге перенесли премьеру «Барби» на 16 сентября

Премьера фильма «Барби» в кинотеатре торгового центра Veer Mall в Екатеринбурге перенесена с 9 на 16 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе кинотеатра. Всем, кто уже купил билеты, деньги вернутся автоматически, сообщили сотрудники кинотеатра. Для того чтобы попасть на пиратский прокат фильма, намеченный на 16 сентября, приведется купить новый билет. При этом пресс-служба кинотеатра причину переноса фильма не назвала.

Стоит сказать, что озвучкой фильма занималась студия Red Head. В российской версии Марго Робби и Райан Гослинг заговорят голосами актеров Татьяны Шитовой и Андрея Бархударова. Известно, что в Министерстве культуры РФ заявили, что ведомство не получало заявок на демонстрацию «Барби», а крупные сети кинотеатров Москвы отказались его показывать без прокатного удостоверения.

Напомним, что мировая премьера «Барби» состоялась 21 июля 2023 года. За четыре дня кассовые сборы фильма Греты Гервиг составили более 400 миллионов долларов, а за неделю картина заработала полмиллиарда.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»