Ксения Бородина рассказала, как поддерживать сексуальный интерес в браке

В ходе общения с подписчиками в сети Ксения Бородина подняла интимную тему. Она проанализировала причины, по которым муж и жена после нескольких лет брака теряют интерес друг к другу.

По мнению телеведущей, многие пары не работают над отношениями, а уходят от проблем и заводят роман на стороне.

«Потому что жизнь, в том числе сексуальная, очень разнообразная, можно над ней работать годами, даже спустя 20 лет, можно научиться хотеть друг друга», — заявила Бородина.

Чтобы разжечь в браке былую страсть, супругам надо вместе путешествовать и делать друг другу приятные сюрпризы, считает Ксения.

Сама Бородина не понаслышке знает, что такое любовная страсть. У нее есть большой опыт в этих вопросах, так как она была ведущей телешоу «Дом 2». Но, к сожалению, Ксения не может похвастаться своими успехами на любовном фронте. К своим 40 годам Бородина успела дважды развестись, и на сегодня она - свободная женщина. При этом Ксения любит поговорить на любовную тему и даже дает советы.

Подписчики обсуждение этой темы не поддержали. Ксения предположила, что многие избегают вопроса интимных отношений по причине неправильного воспитания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»