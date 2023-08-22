Ксения Бородина рассказала, как поддерживать сексуальный интерес в браке

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В ходе общения с подписчиками в сети Ксения Бородина подняла интимную тему. Она проанализировала причины, по которым муж и жена после нескольких лет брака теряют интерес друг к другу.
По мнению телеведущей, многие пары не работают над отношениями, а уходят от проблем и заводят роман на стороне.
«Потому что жизнь, в том числе сексуальная, очень разнообразная, можно над ней работать годами, даже спустя 20 лет, можно научиться хотеть друг друга», — заявила Бородина.
Чтобы разжечь в браке былую страсть, супругам надо вместе путешествовать и делать друг другу приятные сюрпризы, считает Ксения.
Сама Бородина не понаслышке знает, что такое любовная страсть. У нее есть большой опыт в этих вопросах, так как она была ведущей телешоу «Дом 2». Но, к сожалению, Ксения не может похвастаться своими успехами на любовном фронте. К своим 40 годам Бородина успела дважды развестись, и на сегодня она - свободная женщина. При этом Ксения любит поговорить на любовную тему и даже дает советы.
Подписчики обсуждение этой темы не поддержали. Ксения предположила, что многие избегают вопроса интимных отношений по причине неправильного воспитания.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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