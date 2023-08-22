В России обсуждают место похорон главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Официальных подтверждений гибели Евгения Пригожина нет, но в России продолжаются споры о том, где и каким образом он может быть похоронен. Поскольку дата похорон не определена, а тело не передано родным, траурная церемония и захоронение на третьи сутки после смерти, согласно православным традициям, не назначены.

Пока неизвестно, сколько времени понадобится на проведение экспертизы и действий, связанных со следствием, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Как Героя России Пригожина могут похоронить в «Пантеоне защитников Отечества», расположенном в Мытищах. Этот некрополь создавался для погребения отставных и действующих служащих высокого звания ВС России, СССР и граждан, имеющих особо важные, государственные заслуги. В Санкт-Петербурге героев хоронили на мемориальном Серафимовском кладбище, но погибшие участники СВО из Северной столицы находят свое пристанище на территории Белоостровского кладбища. Участники ЧВК, погибшие под Бахмутом, похоронены в Самаре и Екатеринбурге.

В день гибели Пригожина произошло мистическое событие - открытие мемориала на Гусинобродском кладбище в Новосибирске.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»