Сиделка Киркорова заявила, что их с певцом связывают деловые отношения

Сегодня, 13:44

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Сиделка Киркорова заявила, что их с певцом связывают деловые отношения
Фото из открытых источников

Помощница Бедроса Киркорова Олеся Мельникова рассказала в разговоре с представителями средств массовой информации о том, что лично ее связывают с певцом лишь деловые отношения.

«Я ему помогаю — и больше ничего. К Бедросу Филипповичу я отношусь тепло, уважительно, с любовью, как к человеку очень порядочному, доброму и светлому», — говорит Олеся.

Мельникова акцентирует внимание на том, что на первых порах своей новой работы ей было весьма некомфортно вследствие того, что в СМИ много писали о несуществующем романе. Женщина воспринимала подобные слухи очень болезненно. Но дни шли за днями, и однажды она поняла, что «чиста перед Богом».

«Я ведь сама знаю, какие у нас отношения, и Бедрос Филиппович тоже знает...», — подытожила сиделка.

Олеся вспомнила, как Киркоров-старший лично сам пригласил ее стать своей сиделкой. Их знакомство произошло на концертном выступлении Киркорова-младшего.

«На одном концерте я хотела подарить брошь Филиппу, выразить, так сказать, свой восторг. Но не получилось дойти до сцены. Тогда я подошла к Бедросу Филипповичу. Он заинтересовался, попросил мои координаты», — вспомнила Мельникова.

Сейчас женщина полностью заботится о Киркорове — практически 24 часа в сутки. Она приносит ему лекарства или готовит еду. При этом, как признается Мельникова, певцу важно получать от нее «внимание, тепло и заботу». Она объясняет это тем, что «люди в таком возрасте становятся, как дети».

Слухи о новом романе Киркорова появились в апреле 2023 года. Тогда он пришел с Мельниковой в студию шоу «Звезды сошлись». Об этом сегодня сообщили репортёры информационного издания «NE_PROSTO».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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