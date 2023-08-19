Актриса Рената Литвинова показала фигуру в бикини на отдыхе

Проживающая во Франции Рената Литвинова решила провести последние дни лета на Лазурном берегу. 56-летняя актриса не упустила возможность продемонстрировать свое тело на пляже.

Она опубликовала фото, на котором предстала в бикини черного цвета и большой соломенной шляпе, показав тонкую талию и сочные бедра. Пользователи сети пришли к выводу, что возраст актрисы никак не сказался на ее фигуре. Можно предположить, что Рената не увлекается вкусной французской выпечкой, которую в этой стране можно купить на каждом шагу.

Многие озадачены вопросом: как актрисе удается сохранить стройность? Также подписчики обратили внимание на то, что Рената довольно коротко остриглась.

Как известно, дочь Ренаты Литвиновой проживает и учится в Бельгии. 22-летняя Ульяна — будущий дизайнер. Она студентка Королевской академии изящных искусств.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»