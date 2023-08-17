У хоккеиста РФ в США пытались увести красавицу-жену, несмотря на ребенка

Жена русского хоккеиста клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева Елизавета рассказала, как с ней на улице знакомился мужчина.

По ее словам, она шла с коляской по парковке, когда к ней подъехал мужчина и предложил встретиться. О своих приключениях Сергачева написала в соцсети.

«В момент, когда я мокрая, как из парилки, заруливаю с коляской на парковку, сажусь на скамейку и начинаю кормить капризничающего ребенка, ко мне подъезжает мужик и спрашивает, не замужем ли я и не хочу ли встретиться с ним на днях. Вчера была история про классного мужчину, а сегодня — про не очень…», — написала жена хоккеиста.

Сын Федор у Елизаветы и Михаила родился в апреле этого года. Михаил Сергачев в прошлом году продлил контракт с «Тампой» на 8 лет. В среднем он зарабатывает 8,5 млн долларов за один сезон. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»