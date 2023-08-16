Продюсер Иосиф Пригожин напомнил Алле Пугачевой, что первым номером можно быть и на кладбище

Сегодня, 09:44

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Продюсер Иосиф Пригожин напомнил Алле Пугачевой, что первым номером можно быть и на кладбище
Продюсер Иосиф Пригожин

Пригожин назвал сравнение Примадонны с Клавдией Шульженко «идиотским». Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин ранее сравнивал этих двух певиц. Но Пригожин считает, что обе певицы имеют свои индивидуальные черты.

Муж Валерии считает, что такая параллель некорректна. К тому же, репертуар Пугачевой далек от того, о чем пела Клавдия Шульженко, отметил продюсер.

Пригожин полагает, что любой артист будет востребован в определенный период.

«В моем понимании «номер один» – это про актуальность данного времени. Но кто «номер два» тогда? Что такое популярность? Это востребованность в определенный период. Вот Майкл Джексон оставил после себя такой след, что до сих пор ощущение, будто он живой», – заявил Пригожин.

Он считает что «номером один» можно быть и на кладбище.

Сравнение Пугачевой с Шульженко напоминает попытку сравнить несравнимое, как например Эйфелеву башню и статую Свободы, сказал продюсер.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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