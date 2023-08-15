В Ростове-на-Дону отменен концерт Акима Апачева

Концертное выступление известного российского рэпера Акима Апачева в городе Ростове-на-Дону накануне отменили по не зависящим от него причинам. Такую информацию сам исполнитель музыкальных композиций сообщил 17 августа на страницах своего Telegram-канала. Аким должен был выступать 25 августа в «Кроп-Арене» Ростова-на-Дону.

«Конечно, моя команда обязательно возвратит людям все потраченные средства за купленные билеты. Мы заверяем всех в том, что данная отмена концерта не связана с какими-либо запретами местных властей, наоборот — нам оказана максимальная поддержка городской администрации и общественных коллективов Ростова-на-Дону», — акцентировал внимание Аким Апачев, добавив, что он никак не может повлиять на сложившиеся обстоятельства.

В последнее время Апачев исполняет патриотические песни, в частности, посвященные военным действиям. Также артист создал радио «Арбалет FM» и неофициальный гимн ЧВК «Вагнер» — «Лето и арбалеты».

До этого московская поп-группа «Моя Мишель» отменила выступление в Новороссийске за несколько дней до шоу. Концерт должен был пройти 18 августа на площадке «Ангар».

Этой информацией сегодня поделились корреспонденты сетевого издания «Кубань».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»