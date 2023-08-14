«КП»: Леонид Агутин и Варум зарабатывают миллионы на аренде недвижимости в США

Знаменитые российские исполнители музыкальных композиций Анжелика Варум и Леонид Агутин в настоящее время зарабатывают для себя на безбедную жизнь тем, что сдают в аренду своё жильё, приобретённое ранее на территории Соединённых Штатов Америки. Имеются в виду квартира в Майами и 300-метровые апартаменты в городе Холливуд, что расположен во Флориде. У семьи артистов также имеется в распоряжении собственный особняк в городе Помпано-Бич, который находится недалеко от Майами. Площадь этого коттеджа 320 квадратных метров — в нем три спальни, собственный бассейн и личный пирс. Ещё звездная пара российских артистов является владельцами элитной квартиры в Trump Towers на Солнечном острове в Майами. Не так давно Анжелика Варум приобрела ещё один таунхаус в Авентуре — пригороде Майами — за более, чем 33 миллиона рублей. За прошедший год цена этих квадратных метров повысилась почти в полтора раза.

В настоящее время Анжелика сдает эту квартиру в аренду даже без мебели. Аналогично звездная пара артистов распорядилась своей квартирой в Trump Towers — предложение об аренде элитного жилья можно найти на специализированных американских сайтах.

Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе с 1997 года. Влюбленные расписались летом 2000-го, свадьбу сыграли в Венеции. Для Агутина это третий брак. Первый раз он женился в 20 лет, но быстро развелся. От второй жены у него есть дочь Полина. В браке Агутина и Варум родилась дочь Елизавета.

Этой информацией сегодня поделились корреспонденты сетевого издания «Комсомольская правда».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»