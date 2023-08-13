Лайма Вайкуле объяснила, почему Софии Ротару не было на ее «Рандеву»

Сегодня, 13:24

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Лайма Вайкуле объяснила, почему Софии Ротару не было на ее «Рандеву»
Фото из открытых источников

Популярная латвийская и советская певица Лайма Вайкуле согласилась на откровенное интервью в шоу «И грянул Грэм». Среди прочего артистку, которую долгие годы считали эталоном стиля и красоты на эстраде, спросили, почему на ее фестивале «Рандеву» в Юрмале не было украинской певицы Софии Ротару.

Вайкуле — близкая подруга Аллы Пугачевой. Примадонна и Ротару были единственными мега-звездами на советской эстраде. Естественно, конкурировали между собой и откровенно недолюбливали друг друга. Однако Лайма каким-то удивительным образом умела сохранять близкую дружбу с Аллой Борисовной и поддерживать нормальные отношения с Софией Михайловной.

И вот на недавнем эфире исполнительница призналась, что уже давно не общается с Ротару. Однако она в курсе, что та сейчас в безопасности — этого ей достаточно.

А меж тем продюсер Сергей Лавров недавно утверждал, что София Михайловна и не собиралась ехать на «Рандеву».

«Ротару просто разговаривать с ней не хочет, поэтому трубку не берет», — говорил он.

Ранее в сети ходили слухи о том, что украинская певица перестала общаться с Лаймой Вайкуле из-за ее чрезмерной разговорчивости и откровений со СМИ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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