Молодая жена Евгения Петросяна объяснила отказ брать его фамилию

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Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна все еще продолжает носить свою фамилию Брухунова. Становиться Петросян она не планирует. Нежелание брать фамилию народного артиста РСФСР, своего супруга, она объяснила подписчикам в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена, - Ред.), отвечая на многочисленные вопросы.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова мужем и женой являются почти четыре года — свои отношения узами брака они узаконили в декабре 2019 года. Времени прошло немало, чтобы сменить фамилию. Татьяна этого так и не сделала. Почему, поинтересовались подписчики.
«Я дочь своего отца», — парировала она.
Жена Петросяна добавила, что намерена быть на своей фамилии «до последнего дня своей жизни».
И вообще, полагает Брухунова, необходимо уже отходить от такой устаревшей традиции, как смена своей фамилии на фамилию мужа после замужества.
Напомним, у Татьяны и Евгения есть общий сын — Ваган. Мальчик носит фамилию Петросян.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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