Молодая жена Евгения Петросяна объяснила отказ брать его фамилию

Сегодня, 13:19

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Молодая жена Евгения Петросяна объяснила отказ брать его фамилию
Татьяна Брухунова

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна все еще продолжает носить свою фамилию Брухунова. Становиться Петросян она не планирует. Нежелание брать фамилию народного артиста РСФСР, своего супруга, она объяснила подписчикам в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена, - Ред.), отвечая на многочисленные вопросы.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова мужем и женой являются почти четыре года — свои отношения узами брака они узаконили в декабре 2019 года. Времени прошло немало, чтобы сменить фамилию. Татьяна этого так и не сделала. Почему, поинтересовались подписчики.

«Я дочь своего отца», — парировала она.

Жена Петросяна добавила, что намерена быть на своей фамилии «до последнего дня своей жизни».

И вообще, полагает Брухунова, необходимо уже отходить от такой устаревшей традиции, как смена своей фамилии на фамилию мужа после замужества.

Напомним, у Татьяны и Евгения есть общий сын — Ваган. Мальчик носит фамилию Петросян.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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Молодая жена Евгения Петросяна объяснила отказ брать его фамилию

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