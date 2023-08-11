Пугачева с Лизой и Гарри запустили воздушного змея на пляже в Юрмале

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Певица Алла Пугачева пришла на пляж с детьми Гарри и Лизой. Кадры с их отдыха на пляже в Юрмале опубликованы в Сети.
В Латвии Алла Борисовна проводит свое лето, поскольку тут мягкий климат, а жару в Израиле она бы плохо перенесла. В Израиль Примадонна перебралась еще в прошлом году, покинув РФ из-за «военной спецоперации» на территории Украины.
Сейчас Алла Пугачева много проводит времени с детьми. На пляже Гарри запустил воздушного змея. Мальчик радовался тому, что у него все получилось. Вместе с Гарри веселилась и его сестра Лиза. За кадром прозвучала песня Аллы Пугачевой «Воздушный змей».
Побывали они и в веревочном парке, где Гарри бесстрашно прошел один из маршрутов. Видео снимал его отец Максим Галкин (иноагент).
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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