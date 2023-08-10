Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина сообщила, что ждет дочь

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина ждет появления на свет дочери. Отцом ее будущего ребенка является шоумен Евгений Апанасевич, с которым актриса познакомилась год назад в Беларуси.

Ольга сообщила, что гендер-пати проводить не планирует, что является совместным решением ее и Евгения. Актриса пояснила, что такое действие должно оставаться тайным. Ольга призналась, что ей не хочется устраивать по этому поводу громкую вечеринку.

«Мы Женей единогласно пришли к мнению, что для нас это что-то сокровенное, семейное, личное…», — написала актриса в своем блоге.

В последнее время гендер-пати - вечеринка, на которой родители рассекречивают пол будущего ребенка, стала популярной. На этом мероприятии будущие родители разрезают торт или лопают воздушные шарики. По их цвету гости понимают, какого пола вскоре родится малыш. Кузьмина также сообщила, что они с мужем просто сходили на УЗИ и сразу же все узнали.

Известно, что у Ольги Кузьминой есть сын Гордей, рожденный в браке с психологом Алексеем Терещенко. Они развелись в 2019 году, но сохранили приятельское общение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»