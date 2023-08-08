Россиянам рассказали о малоизвесных фактах из фильма «Семнадцать мгновений весны»

Сегодня, 16:14

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Россиянам рассказали о малоизвесных фактах из фильма «Семнадцать мгновений весны»
Фото из открытых источников

11 августа 1973 года вышел многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны». Картина была снята режиссером Татьяной Лиозновой по одноименному роману Юлиана Семенова. Главным героем фильма о войне является советский разведчик, штандартенфюрер СС Макс отто фон Штирлиц. 

Советский полковник Максим Исаев был внедрен в спецслужбы нацистской Германии еще до начала Второй мировой войны. Эта роль была отдана актеру Вячеславу Тихонову. Его персонаж выполнял задания высшего руководства СССР. Разведчик информировал Кремль о тайных сепаратных переговорах представителей гитлеровской Германии с Алленом Даллесом — главой резидентуры Управления стратегических служб США в Берне. Все события, о которых повествуется в фильме, были максимально приближены к реальным историческим фактам. Однако без выдумок не обошлось. 

Так, Штирлиц каким-то образом смог дослужиться до звания штандартенфюрера СС, оставаясь холостяком, чего быть просто должно. Дело в том, что  офицеры СС, строго выполняя приказ фюрера к воспроизводству населения, были обязаны жениться к 30 годам и иметь детей. 

Также известно, что Семенов «продвигал» на роль Штирлица актера Арчила Гомиашвили. Лиознова была категорически против этого. В число ее кандидатов попали Олег Стриженов, Юрий Соломин и Иннокентий Смоктуновский. В итоге Лиознова остановила свой выбор на Вячеславе Тихонове. Режиссер хотела сделать образ Штирлица «человечнее», поэтому она уговорила Семенова вписать в сценарий пару эпизодов с пожилой фрау Заурих. Роль немки была предложена Фаине Раневской, но та заявила, что не собирается сниматься в подобной ерунде. Роль Фрау Заурих была отдана Эмилии Мильтон. 

Что касается других женских ролей, то Светлана Светличная предложила сыграть и жену Максима Исаева, и влюбленную в Штирлица машинистку Габи. По ее замыслу, должно быть внешнее сходство этих двух женщин. Но Лиознова утвердила на роль жены Исаева второкурсницу театрального вуза Элеонору Шашкову. 

По некоторым данным, инициатором съемки фильма был Юрий Андропов. По сути, он «курировал» проект, поэтому  шпионский фильм получил сразу несколько консультантов. Одним из консультантов был первый зампред КГБ СССР Семен Кузьмич Цвигун. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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