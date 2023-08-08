Алла Пугачева обратилась к гражданам России

Алла Пугачева выразила свою поддержку Валерию Меладзе, опубликовав кадры с его концерта, на котором она побывала. Таким образом, певица опровергла информацию о провальных выступлениях Меладзе.

Как правило, Примадонна редко публикует посты в соцсетях и старается не затрагивать политическую тему. Однако она открыто поддерживает коллег, которые в начале минувшего года покинули Россию. Алла Борисовна всегда говорит то, что думает, и не боится высказывать свое мнение. Поддержка Пугачевой имеет большое значение для многих артистов в России.

Пугачева, известная своим сильным и независимым характером, решила в резкой форме ответить тем, кто сообщал о том, что у Меладзе ничего не выходит за границей. По мнению народной артистки СССР, у певца все хорошо.

«Должна огорчить врунов, говорящих о «провальных» концертах Валерия Меладзе в Израиле. Это был праздник!!! Песни Константина Меладзе в исполнении Валеры, прекрасное вино. С годами становятся только вкуснее и ценнее. Салют, ВЕРА, НАДЕЖДА и ЛЮБОВЬ», — написала певица.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»