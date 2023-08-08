Звезда советского экрана Лариса Лужина рассказала, что получает пенсию в 60 тысяч рублей

Сегодня, 09:19

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Звезда советского экрана Лариса Лужина рассказала, что получает пенсию в 60 тысяч рублей
Лариса Лужина

Звезда советского экрана Лариса Лужина, известная по фильмам «Вертикаль» и «На семи ветрах», в интервью «AiF.ru» рассказала о размере своей пенсии.

По ее словам, ежемесячно она получает 60 тысяч рублей. Актриса также подчеркнула, что половину этой суммы составляет доплата мэра Москвы Сергея Собянина. Эти деньги ей полагаются за звание.

Как известно, Лариса Лужина является народной артисткой РСФСР. В ее фильмографии насчитывается более сотни работ. Актриса призналась, что переживает за своих коллег, проживающих в Северной столице, у которых нет надбавки.

Ранее о своей пенсии рассказал актер Александр Пашутин. В частности, он заявил, что доволен выплатами от государства. По словам актера, его пенсия составляет 95 тысяч рублей.

Актер Юрий Стоянов рассказал, что получает 24 тысячи рублей в качестве пенсии, а с надбавками — порядка 60 тысяч. Небольшие пенсии получают комик Ефим Шифрин — 13 000 рублей, ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая — 16 000 рублей, а Розе Сябитовой выплачивают 14 000 рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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