Родион Газманов рассказал, как пережил развод родителей

Сегодня, 08:59

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Родион Газманов рассказал, как пережил развод родителей
Родион Газманов

Развод родителей зачастую становится настоящей трагедией для детей. Многие подростки очень тяжело переживают расставание отца и матери. И Родион Газманов не стал исключением.

В интервью «aif.ru» певец признался, что очень тяжело переживал развод родителей. Тогда 12-летний подросток винил себя в их разрыве.

«Тяжело пережил. Это была трагедия. Естественно, для ребенка разрушение семьи — это разрушение фундамента его мировоззрения. Мне кажется, нет таких детей, которые восприняли бы развод своих родителей легко. Я винил себя в этой катастрофе», — рассказал Родион.

Проблему в семейных отношениях Олег Газманов не сразу обсудил с сыном. Как и для любого подростка, развод отца и матери для Родиона был, как гром среди ясного неба. По воспоминаниям певца, родители не стали ему объяснять, почему они развелись. Юноше понадобилось время, чтобы принять решение родителей. Однако, сегодня у певца нет к ним претензий, так как душевная боль прошла, рана затянулась.

По словам Родиона, раз случилось, значит, случилось. Теперь он понимает, что развод — это не конец света.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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