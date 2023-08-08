«Поступила умно»: продюсер Лавров рассказал, куда пропала Ротару

Продюсер Сергей Лавров утверждает, что знает, почему София Ротару не появляется на публике и не поехала на фестиваль в Латвию, который организовала ее подруга Лайма Вайкуле.

PopCornNews публикует его слова о том, что якобы София Ротару намерена держаться в тени, а слухи о том, что она тяжело больна неправдивы.

По словам Лаврова, исполнительница сейчас находится дома в Киеве с родственниками. С ней все хорошо, но она не любит публичности, не связанной с ее творчеством. На фестиваль в Юрмалу ее звали, тем не менее София Ротару вежливо отказалась.

«Не лезет ни в какие передряги, не поехала на этот шабаш ведьм в Юрмалу, где Лайма Вайкуле баловала свое тщеславие, пиарила себя за счет Пугачевой», — заявил Лавров.

По его мнению, как только «военная спецоперация» закончится, она снова начнет выступать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»