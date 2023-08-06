Алексей Бардуков рассказал, что часто вспоминает Владислава Галкина

Онлайн-кинотеатр КИОН представил детективный сериал «Замаячный», главную роль в котором исполняет Алексей Бардуков. Актер играет Сергея Полякова, агента, который пытается найти серийного убийцу, охотящегося на молодых девушек, и находит среди жертв возлюбленную. В интервью Бардуков рассказал о трудностях работы в качестве положительного типажа и о своей дружбе с Владиславом Галкиным.

По словам актера, играть такого героя было интересно. Дело в том, что это остросюжетный жанр, а Алексей раньше в триллерах не снимался. Бардуков признался, что не является поклонником таких картин, так как достаточно впечатлителен. Актер сказал, что ему по душе добрые и светлые истории. Однако для многих людей с самого детства все загадочное и страшное интересно.

Есть мнение, что показывать фильмы про маньяков неэтично. По мнению Алексея, здоровый и понимающий человек соображает, что он смотрит. Он считает, что избегать таких тем не нужно. Если не знать темную сторону жизни, нельзя понять, что такое добро, отмечает Бардуков.

Отвечая на вопрос о Владиславе Галкине, с которым Бардуков снимался в сериале «Диверсант», актер сказал, что с ним у него связаны только теплые воспоминания. По мнению Алексея, Владислав был прекрасным человеком, замечательным партнером и хорошим другом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»