«Перепутала небо с землей»: отец Жанны Фриске рассказал, как начиналась ее болезнь

Сегодня, 15:54

Image 16+
«Перепутала небо с землей»: отец Жанны Фриске рассказал, как начиналась ее болезнь
Фото из открытых источников

Певицы Жанны Фриске нет уже восемь лет. Однако поклонники ее не забыли - приходят на могилу, приносят цветы. Артистка умерла летом 2015 года от рака головного мозга. О том, как начиналась ее болезнь, в большом эксклюзивном интервью «МК» рассказал ее отец Владимир Фриске.

Сына Платона от Дмитрия Шепелева Жанна рожала в Майами (США). После родов еще некоторое время она оставалась там в своей квартире. С ребенком помогала мать. 

Сам Владимир был в Москве, когда ему позвонила жена и сказала: «Жанна постоянно спит и света боится. Все время в комнате окна закрывает. Жалуется, что голова у нее болит».

Потом был еще один тревожный звонок от супруги. Она рассказывала, что они с Жанной возили ребенка на прививки и по пути зашли в один из магазинов. Там Жанна упала в обморок.

Были и другие сигналы о том, что с дочерью не все в порядке - однажды она сильно испугалась грозы. А когда купалась в океане, едва вышла из воды живой.

«Когда Жанна пришла, она cказала: «Мама, я чуть не утонула. Перепутала небо с землей. Я не могла понять, где находится земля, а где небо!» - вспоминает Владимир.

После того случая он зашел в интернет и по симптомам понял, что речь идет об опухоли головного мозга.

Во время болезни у Жанны Фриске были сильные приступы. Врачам доводилось ее привязывать, ибо, как они объясняли, был риск перелома позвоночника в такие моменты. При этом, когда приступы заканчивались, она спрашивала, что с ней случилось, поскольку ничего не помнила.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

«Перепутала небо с землей»: отец Жанны Фриске рассказал, как начиналась ее болезнь

Сегодня, 15:54

Украинка Анна Асти намерена петь на родном языке

Сегодня, 13:14

Актер Александр Пашутин: «Пугачева не ожидала, что Россия проживет без нее»

Вчера, 12:19

Чичерина рассказала о пользе от уехавших из РФ артистов

Вчера, 11:44

Актриса Дарья Блохина рассказала, почему ее не взяли на главную роль в «Постучись в мою дверь»

6-08-2023, 18:59

Соседов раскритиковал шоу-бизнес в Белоруссии

6-08-2023, 13:39

Пугачеву шокировали играми детей

5-08-2023, 16:49

Ирина Мирошниченко перед смертью проходила лечение в частной клинике

5-08-2023, 15:34

Юрий Назаров высказался о русофобии Ады Роговцевой

4-08-2023, 11:29

Данилко отказался выступать на одной сцене с Лободой

3-08-2023, 18:29

Раймонд Паулс: Вайкуле делает фестиваль «Рандеву» по своему вкусу

3-08-2023, 16:19

Доходы Дмитрия Назарова, покинувшего РФ, сильно сократились

3-08-2023, 14:29

Участникам фестиваля Лаймы Вайкуле запретят возвращаться в Россию

1-08-2023, 09:54

Овдовевшая певица Натали призналась в упадке сил после похорон мужа

31-07-2023, 13:39

Вайкуле спела «Листья желтые» на латышском в Юрмале, Алла Пугачева чуть не упала

31-07-2023, 08:19

Справила нужду прямо в отеле: Пугачева крупно оконфузилась на людях

30-07-2023, 18:44

74-летняя Алла Пугачева вышла в свет с новым лицом

30-07-2023, 12:34

Одетая как Барби Алла Пугачева снова явилась на концерт Вайкуле и отказалась петь

30-07-2023, 09:14

Российская блогерша-веган Zhanna D’Art скончалась в Малайзии

29-07-2023, 15:09

Неузнаваемую после пластики Пугачеву заметили на фестивале в Юрмале

29-07-2023, 13:09

Возможно, Вам будет интересно

Россияне вывозят выселенных из турецкого отеля детей за собственные деньги

Россияне вывозят выселенных из турецкого отеля детей за собственные деньги

5-08-2023, 18:24

0

4 августа отдыхающие детского лагеря «Колибри Тур» вынужденно покинули отель Omorfi Garden Resort. 2 августа в этом...

Подробнее
Дерматолог Галлямова: мешки под глазами появляются при болезнях и особенностях питания

Дерматолог Галлямова: мешки под глазами появляются при болезнях и особенностях питания

6-08-2023, 09:14

0

Мешки под глазами могут быть не только эстетической проблемой. Причин, почему они появились, может быть множество....

Подробнее
«Mirror»: На британской базе началась подготовка к «болезни X»

«Mirror»: На британской базе началась подготовка к «болезни X»

Вчера, 22:19

0

Персонал засекреченной военной базы Британии Портон-Даун готовится к пандемии «болезни Х». В условиях строжайшей...

Подробнее
В Забайкальском крае компания молодых людей избила безногого участника СВО

В Забайкальском крае компания молодых людей избила безногого участника СВО

6-08-2023, 14:14

0

В Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края компания молодых людей жестоко избила местного жителя, принимавшего...

Подробнее
«Взгляд»: От рубля ждут сотню за доллар

«Взгляд»: От рубля ждут сотню за доллар

6-08-2023, 14:04

0

Внешние факторы оказывают серьезное влияние на курс рубля. Эксперты в своих прогнозах оптимизмом не сияют. Некоторые из...

Подробнее
По-старому больше не будет. Российскую экономику ждут изменения

По-старому больше не будет. Российскую экономику ждут изменения

6-08-2023, 09:14

0

Российскую экономику ждут масштабные изменения, спровоцированные ослаблением рубля и инфляцией. Об этом пишет РИА...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров