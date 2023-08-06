«Перепутала небо с землей»: отец Жанны Фриске рассказал, как начиналась ее болезнь

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Певицы Жанны Фриске нет уже восемь лет. Однако поклонники ее не забыли - приходят на могилу, приносят цветы. Артистка умерла летом 2015 года от рака головного мозга. О том, как начиналась ее болезнь, в большом эксклюзивном интервью «МК» рассказал ее отец Владимир Фриске.
Сына Платона от Дмитрия Шепелева Жанна рожала в Майами (США). После родов еще некоторое время она оставалась там в своей квартире. С ребенком помогала мать.
Сам Владимир был в Москве, когда ему позвонила жена и сказала: «Жанна постоянно спит и света боится. Все время в комнате окна закрывает. Жалуется, что голова у нее болит».
Потом был еще один тревожный звонок от супруги. Она рассказывала, что они с Жанной возили ребенка на прививки и по пути зашли в один из магазинов. Там Жанна упала в обморок.
Были и другие сигналы о том, что с дочерью не все в порядке - однажды она сильно испугалась грозы. А когда купалась в океане, едва вышла из воды живой.
«Когда Жанна пришла, она cказала: «Мама, я чуть не утонула. Перепутала небо с землей. Я не могла понять, где находится земля, а где небо!» - вспоминает Владимир.
После того случая он зашел в интернет и по симптомам понял, что речь идет об опухоли головного мозга.
Во время болезни у Жанны Фриске были сильные приступы. Врачам доводилось ее привязывать, ибо, как они объясняли, был риск перелома позвоночника в такие моменты. При этом, когда приступы заканчивались, она спрашивала, что с ней случилось, поскольку ничего не помнила.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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