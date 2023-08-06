Украинка Анна Асти намерена петь на родном языке

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Популярная певица Анна Асти разгневала российскую публику своим недавним заявлением в социальной сети. Поклонники артистки негодуют и оставляют нелицеприятные комментарии на ее странице.
Вскоре после того, как РФ начала СВО, Светлана Лобода, которая долгие годы была главным секс-символом отечественного шоу-бизнеса, сделала несколько резких заявлений, осудив власти и простых граждан, покинув территорию России навсегда. Она сосредоточилась на помощи Украине, откуда родом.
Музыкальные критики пророчили место Лободы на эстрадном Олимпе Анне Асти. Девушка красива, сексапильна и талантлива. Ей быстро удалось построить свою сольную карьеру и стать популярной.
И вдруг в разгар СВО Анна Асти вспомнила, что она тоже украинка, и в своей соцсети объявила о том, что фанаты данное заявление восприняли в штыки.
А издание «Подмосковье сегодня» предположило, что единственным стремлением певицы в России было желание «построить отличную карьеру артистки».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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