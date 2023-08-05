Чичерина рассказала о пользе от уехавших из РФ артистов

Сегодня, 11:44

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Чичерина рассказала о пользе от уехавших из РФ артистов
Певица Юлия Чичерина

Об отношении к тем, кто покинул РФ из-за «военной спецоперации», высказалась певица Юлия Чичерина.

Она заявила, что эти люди сейчас работают на Россию, хотя и выступили против боевых действий с участием российских войск. А все потому, что они, отправившись за границу, все же продолжают нести в массы российскую культуру.

В тоже время, отметила Чичерина, эти люди у себя дома стали трусами и предателями, поэтому вернуться они не смогут, если не раскаются публично.

«Гордым артистам, боящимся позора, клеймо труса и предателя — уже страшнейшее наказание, от которого не спрятаться нигде. Только покаяться и остается», — уверена Чичерина.

Но негатив в том, что артисты-эмигранты «поливают помоями» свою страну. Это Чичерина называет грубым невежеством, поскольку уверена, что у них нет на это права.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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