Актер Александр Пашутин: «Пугачева не ожидала, что Россия проживет без нее»

Недавно в российском городе Кирове открылся второй Вятский фестиваль театра, кино и журналистики «На семи холмах». На данном мероприятии актер театра и кино Александр Пашутин стал почетным гостем. В рамках этого фестиваля народный артист Российской Федерации не упустил возможности высказаться о бывшей певице страны Алле Пугачевой, которая приняла участие в недавнем фестивале «Рандеву» Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Как высказался 80-летний Александр Пашутин, весь российский народ уже давно и забыл о такой артистке и ее устаревших песнях.

«В Россию Аллу Пугачеву в настоящее время больше не приглашают на фестивали. Вот она теперь и ездит на затрапезную юрмальскую тусовку этой идиотки-русофобки Вайкуле. Пытается делать хорошую мину при плохой игре! Пугачева не ожидала, что Россия легко проживет и без нее», — заявил Пашутин.

Примадонна выглядела довольно счастливой и здоровой на мероприятии. Она с улыбкой позировала фотографам. Однако, некоторые поклонники утверждали, что во время фестиваля певица была уставшей.

Ранее СМИ рассказали о том, что Алла Пугачева появилась в образе Барби на фестивале «Рандеву». Об этом сегодня пишут журналисты информационного онлайн портала «Аргументы и Факты».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»