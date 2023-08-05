Актер Александр Пашутин: «Пугачева не ожидала, что Россия проживет без нее»

Россияне вывозят выселенных из турецкого отеля детей за собственные деньги
4 августа отдыхающие детского лагеря «Колибри Тур» вынужденно покинули отель Omorfi Garden Resort. 2 августа в этом...Подробнее
Недавно в российском городе Кирове открылся второй Вятский фестиваль театра, кино и журналистики «На семи холмах». На данном мероприятии актер театра и кино Александр Пашутин стал почетным гостем. В рамках этого фестиваля народный артист Российской Федерации не упустил возможности высказаться о бывшей певице страны Алле Пугачевой, которая приняла участие в недавнем фестивале «Рандеву» Лаймы Вайкуле в Юрмале.
Как высказался 80-летний Александр Пашутин, весь российский народ уже давно и забыл о такой артистке и ее устаревших песнях.
«В Россию Аллу Пугачеву в настоящее время больше не приглашают на фестивали. Вот она теперь и ездит на затрапезную юрмальскую тусовку этой идиотки-русофобки Вайкуле. Пытается делать хорошую мину при плохой игре! Пугачева не ожидала, что Россия легко проживет и без нее», — заявил Пашутин.
Примадонна выглядела довольно счастливой и здоровой на мероприятии. Она с улыбкой позировала фотографам. Однако, некоторые поклонники утверждали, что во время фестиваля певица была уставшей.
Ранее СМИ рассказали о том, что Алла Пугачева появилась в образе Барби на фестивале «Рандеву». Об этом сегодня пишут журналисты информационного онлайн портала «Аргументы и Факты».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
4 августа отдыхающие детского лагеря «Колибри Тур» вынужденно покинули отель Omorfi Garden Resort. 2 августа в этом...Подробнее
Россия запрещает экспорт риса, так как ей самой его не хватает. Российский рис не такого качества, чтобы его раскупали...Подробнее
Мешки под глазами могут быть не только эстетической проблемой. Причин, почему они появились, может быть множество....Подробнее
Могут ли женщины отправиться на фронт, рассказали власти Ярославской области. Пользователь под ником Анна Юрьевна...Подробнее
Внешние факторы оказывают серьезное влияние на курс рубля. Эксперты в своих прогнозах оптимизмом не сияют. Некоторые из...Подробнее
Российскую экономику ждут масштабные изменения, спровоцированные ослаблением рубля и инфляцией. Об этом пишет РИА...Подробнее