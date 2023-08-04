Актриса Дарья Блохина рассказала, почему ее не взяли на главную роль в «Постучись в мою дверь»

Сегодня, 18:59

Image 16+
Актриса Дарья Блохина рассказала, почему ее не взяли на главную роль в «Постучись в мою дверь»
Фото из открытых источников

С осени прошлого года в России идут съемки российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь».  Как стало известно, актрису дубляжа Дарью Блохину не одобрили на роль Эды Йылдыз, которую в российской версии зовут Сашей. Блохиной отказали в роли из-за возраста, так как героине сериала 24 года, а Даше уже 30. При этом Дарья призналась, что не является поклонницей турецких сериалов. Она рассказала, что однажды решила посмотреть несколько серий «Постучись в мою дверь», но вскоре его выключила.

Сейчас Блохина снимается  в другом кинопроекте -  в фэнтези-сериале. По словам Дарьи, у нее полноценная яркая роль и ей нравится ее героиня. 

Известно, что в российской версии героя Серкана Болата по имени Сергей сыграет Никита Волков, знакомый зрителям по сериалу «Трудные подростки». Его партнершей стала Лиана Гриба, известная по картинам «Дурная кровь», «Дорога к счастью», «Монастырь» и «Триггер». 

Примечательно то, что выбор актерского состава в сериал подвергся критике. К примеру, актриса Наталья Рудова считает, что на роли в сериалах следует приглашать профессионалов с актерским образование, а не блогерш и тиктокерш.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Актриса Дарья Блохина рассказала, почему ее не взяли на главную роль в «Постучись в мою дверь»

Сегодня, 18:59

Соседов раскритиковал шоу-бизнес в Белоруссии

Сегодня, 13:39

Пугачеву шокировали играми детей

Вчера, 16:49

Ирина Мирошниченко перед смертью проходила лечение в частной клинике

Вчера, 15:34

Юрий Назаров высказался о русофобии Ады Роговцевой

4-08-2023, 11:29

Данилко отказался выступать на одной сцене с Лободой

3-08-2023, 18:29

Раймонд Паулс: Вайкуле делает фестиваль «Рандеву» по своему вкусу

3-08-2023, 16:19

Доходы Дмитрия Назарова, покинувшего РФ, сильно сократились

3-08-2023, 14:29

Участникам фестиваля Лаймы Вайкуле запретят возвращаться в Россию

1-08-2023, 09:54

Овдовевшая певица Натали призналась в упадке сил после похорон мужа

31-07-2023, 13:39

Вайкуле спела «Листья желтые» на латышском в Юрмале, Алла Пугачева чуть не упала

31-07-2023, 08:19

Справила нужду прямо в отеле: Пугачева крупно оконфузилась на людях

30-07-2023, 18:44

74-летняя Алла Пугачева вышла в свет с новым лицом

30-07-2023, 12:34

Одетая как Барби Алла Пугачева снова явилась на концерт Вайкуле и отказалась петь

30-07-2023, 09:14

Российская блогерша-веган Zhanna D’Art скончалась в Малайзии

29-07-2023, 15:09

Неузнаваемую после пластики Пугачеву заметили на фестивале в Юрмале

29-07-2023, 13:09

Тело скончавшейся в Малайзии российской блогерши-вегана неделю не могут доставить на родину

29-07-2023, 09:14

Шабаш Лаймы Вайкуле в Юрмале настигла внезапная кара

29-07-2023, 08:44

СМИ: Приехавшая в Юрмалу Пугачева не встает с постели

28-07-2023, 17:24

«Был абсолютно одинок»: стала известна причина смерти актера Андрея Бабенко

28-07-2023, 16:09

Возможно, Вам будет интересно

Россияне вывозят выселенных из турецкого отеля детей за собственные деньги

Россияне вывозят выселенных из турецкого отеля детей за собственные деньги

Вчера, 18:24

0

4 августа отдыхающие детского лагеря «Колибри Тур» вынужденно покинули отель Omorfi Garden Resort. 2 августа в этом...

Подробнее
Россия запрещает продавать рис, а Китай ищет способы накормить голодающих

Россия запрещает продавать рис, а Китай ищет способы накормить голодающих

4-08-2023, 16:14

0

Россия запрещает экспорт риса, так как ей самой его не хватает. Российский рис не такого качества, чтобы его раскупали...

Подробнее
РИАН перечислило ТОП-5 турецких курортов для тех, кто любит Грецию

РИАН перечислило ТОП-5 турецких курортов для тех, кто любит Грецию

4-08-2023, 11:59

0

Издание «Ria.ru» рекомендовало любителям отдыха в Греции обратить внимание на пять курортов Турции, которые похожие по...

Подробнее
Власти ответили, могут ли женщины РФ служить по контракту

Власти ответили, могут ли женщины РФ служить по контракту

Вчера, 12:34

0

Могут ли женщины отправиться на фронт, рассказали власти Ярославской области. Пользователь под ником Анна Юрьевна...

Подробнее
Дерматолог Галлямова: мешки под глазами появляются при болезнях и особенностях питания

Дерматолог Галлямова: мешки под глазами появляются при болезнях и особенностях питания

Сегодня, 09:14

0

Мешки под глазами могут быть не только эстетической проблемой. Причин, почему они появились, может быть множество....

Подробнее
РИАН: США пришлось отдать «самое ценное» за свои долги

РИАН: США пришлось отдать «самое ценное» за свои долги

4-08-2023, 12:49

0

Международное агентство «Fitch» сообщило, что риски долгосрочного дефолта экономики США изменены с ААА до АА+. Как...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров