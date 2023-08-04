Актриса Дарья Блохина рассказала, почему ее не взяли на главную роль в «Постучись в мою дверь»

С осени прошлого года в России идут съемки российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Как стало известно, актрису дубляжа Дарью Блохину не одобрили на роль Эды Йылдыз, которую в российской версии зовут Сашей. Блохиной отказали в роли из-за возраста, так как героине сериала 24 года, а Даше уже 30. При этом Дарья призналась, что не является поклонницей турецких сериалов. Она рассказала, что однажды решила посмотреть несколько серий «Постучись в мою дверь», но вскоре его выключила.

Сейчас Блохина снимается в другом кинопроекте - в фэнтези-сериале. По словам Дарьи, у нее полноценная яркая роль и ей нравится ее героиня.

Известно, что в российской версии героя Серкана Болата по имени Сергей сыграет Никита Волков, знакомый зрителям по сериалу «Трудные подростки». Его партнершей стала Лиана Гриба, известная по картинам «Дурная кровь», «Дорога к счастью», «Монастырь» и «Триггер».

Примечательно то, что выбор актерского состава в сериал подвергся критике. К примеру, актриса Наталья Рудова считает, что на роли в сериалах следует приглашать профессионалов с актерским образование, а не блогерш и тиктокерш.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»